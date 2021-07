İTİRAF ETTİ

Öte yandan ünlü oyuncu, katıldığı programda anılarını kaleme aldığı "The Beauty of Living Twice" kitabını tanıtmıştı. Hakkında bilinmeyenleri de anlatan Stone, "Temel İçgüdü" (Basic Instinct) filminin kendisini bir gecede yıldız yaptığını ancak canlandırdığı rolden çok az para kazandığını söylemişti.