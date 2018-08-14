Sheffield United - Hull City sahaya çıkıyor

İngiltere Lig Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Sheffield United, 14 Ağustos 2018 Salı günü Hull City takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Sheffield United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Hull City son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 463 kodlu maçı oynayanlar; Sheffield United galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Hull City galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Sheffield United son hafta oynanan Fulham maçında 4-5 yenildi.

Hull City ise Millwall karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

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