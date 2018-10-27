Sheffield United - Wigan Athletic düellosu

Sheffield United ve Wigan Athletic, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 26 puanlı Sheffield United 3. sırada bulunuyor, Wigan Athletic 20 puana sahip ve 13. sırada. Ev sahibi Sheffield United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Wigan Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 301 kodlu maçı oynayanlar; Sheffield United galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Wigan Athletic galibiyet oranı 4.50. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Sheffield United son haftadaki Scunthorpe United müsabasında 0-2 yenildi.

Wigan Athletic ise Barnsley maçında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sheffield United, 12 gol attı ve 7 gol yedi.

Wigan Athletic, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti. Wigan Athletic, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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