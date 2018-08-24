Sheffield Wednesday - Ipswich Town sahaya çıkıyor

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Sheffield Wednesday, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Ipswich Town takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Sheffield Wednesday 4 puanla 17. sırada, Ipswich Town 2 puanla 21. sırada bulunuyor. Sheffield Wednesday son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Ipswich Town son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 298. İddaa'da Sheffield Wednesday kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Ipswich Town kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sheffield Wednesday önceki hafta Norwich City mücadelesinde 5-1 kazandı.

Ipswich Town ise Middlesbrough maçında 2-2 berabere kaldı.

Sheffield Wednesday, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 2 gol yedi.

Ipswich Town, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ipswich Town 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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