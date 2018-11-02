Sheffield Wednesday - Norwich City maçı istatistikleri

İngiltere Championship maçında Sheffield Wednesday ile Norwich City, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. 19 puanlı Sheffield Wednesday 15. sırada bulunuyor, Norwich City 27 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Sheffield Wednesday, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Norwich City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 310. İddaa'da Sheffield Wednesday kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Norwich City kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sheffield Wednesday son hafta oynanan Norwich City maçında 5-1 kazandı.

Norwich City ise Sheffield Wednesday karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sheffield Wednesday, 11 gol attı ve 10 gol yedi.

Norwich City, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Norwich City 10 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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