Sheffield Wednesday - Stoke City rakamlar

İngiltere Championship maçında Sheffield Wednesday ile Stoke City, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 10 puanlı Sheffield Wednesday 11. sırada bulunuyor, Stoke City 5 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Sheffield Wednesday, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Stoke City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 368 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sheffield Wednesday kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Stoke City sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sheffield Wednesday önceki hafta Alfreton Town mücadelesinde 14-0 yenildi.

Stoke City ise Sheffield Wednesday maçında 0-0 berabere kaldı.

Sheffield Wednesday, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Stoke City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Stoke City, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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