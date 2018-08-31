Shelbourne - Athlone Town maçı heyecanı

İrlanda 1.Lig maçında Shelbourne ile Athlone Town, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Shelbourne 45 puanla 3. sırada, Athlone Town 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Shelbourne, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Athlone Town son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 272 kodlu maçı oynayanlar; Shelbourne galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 4.00, Athlone Town galibiyet oranı 3.50.

Shelbourne önceki hafta Athlone Town mücadelesinde 4-0 kazandı.

Athlone Town, Shelbourne karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Shelbourne, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 28 gol atıp 8 gol yedi.

Athlone Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Athlone Town, 4 gol atarken 50 gol yedi.

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