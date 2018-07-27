Shelbourne - Longford Town sahaya çıkıyor

Shelbourne ve Longford Town, 27 Temmuz 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. 36 puanlı Shelbourne 4. sırada bulunuyor, Longford Town 35 puana sahip ve 5. sırada. Shelbourne son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Longford Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 238. İddaa'da Shelbourne kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Longford Town kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Shelbourne önceki hafta Finn Harps mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Longford Town ise Wexford Youths karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Shelbourne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Shelbourne, kendi sahasında 19 gol attı, 6 gol yedi.

Longford Town, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Longford Town 16 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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