Shell Türkiye: Karadeniz'de yapılan tarihi keşif Türkiye'ye hayırlı olsun

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Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem yaptığı değerlendirmede "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğalgaz keşfini gönülden kutluyoruz. Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını dileriz" dedi.

Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, "Türkiye'nin hızlı büyümesi ve artan refah seviyesi ile birlikte giderek yükselen enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması ve bu yolla cari açığın önemli ölçüde kapatılması, ülkemiz ekonomisi ve ithalata olan ihtiyacın azaltılması açısından en önemli unsurdur. Bu keşfin arkasında son dönemde oluşturulan Enerji Stratejisi ve TPAO'nun açık deniz aramaları konusunda oluşturduğu kapasite bulunuyor.

Başta Cumhurbaşkanımız, bu süreçteki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız olmak üzere Türkiye'deki arama faaliyetlerimizdeki ortağımız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yönetimi ve çalışanlarını, ülkemize ve milletimize bu sevinci ve gururu yaşatan kurumlarımızın tüm mensuplarını, süreçte emeği ve katkısı olan herkesi gönülden tebrik ediyor, başarıların devamını diliyoruz."