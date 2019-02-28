Şirketten yapılan açıklamaya göre, Shell&Turcas'ın Mart 2018'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde, İŞKUR iş birliğiyle sektörde bir ilke imza atarak başlattığı sosyal sorumluluk projesi, birinci yılında hedeflenenin üzerinde istihdam yaratarak bin 44 kadına iş imkanı sağladı.

Shell&Turcas, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Shell'in Türkiye'deki faaliyetlerinin 100. yılı olan 2023'e kadar 5 bin kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında başvuruları kabul edilen ve eğitimlerini tamamlayan bin 44 kadın, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Shell istasyonlarında iş başı yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Shell&Turcas Üst Yöneticisi Felix Faber, akaryakıt sektöründe bir ilk olan ve Türkiye çapında büyüyerek devam eden kadın istihdamı projesinin birinci yılını başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Şirketin birinci yıl hedefinin üzerinde istihdam yarattığını belirten Faber, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de güçlenerek büyüyen projemizle çalışma hayatında fırsat eşitliğinin toplumun tüm kesimlerinde benimsenmesini hedefliyoruz. Kadın istihdamındaki artış, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine de katkı sağlıyor. İstasyonlarımızda kadın çalışan sayısının artmasıyla birlikte verimliliğimiz ve hizmet kalitemiz arttı. Bu da istasyonlarımızı ziyaret eden misafirlerimizin memnuniyetine son derece olumlu şekilde yansıdı. Projemiz, 2018 yılının ekim ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın istihdamı kategorisinde 'Örnek Şirket' ödülüne layık görüldü."

Proje kapsamında iş başvuruları Shell istasyonları, İŞKUR hizmet merkezleri ve kariyer.net üzerinden yapılabiliyor. Adayların işe alınma süreçleri, İŞKUR iş ve meslek danışmanları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.