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Shenyang Borusan Quartet
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Shenyang ve Borusan Quartet İş Sanat Konser Salonu’nda

Şangay Operası’nın daimi sanatçısı ünlü bas bariton Shenyang ile Türkiye’nin önemli yaylı dörtlüsü Borusan Quartet, orijinali piyano ve vokal için yazılmış olan, Franz Schubert’in bestelediği Die Winterreise eserinin Türkiye prömiyerini 6 Mart Çarşamba akşamı 20.30’da İş Sanat Konser Salonu’nda yapacak

Giriş: 27.02.2019 - 14:31 | Güncelleme:

İş Sanat Konser Salonu, opera sahnesinin özel sesi Shenyang ve Borusan Quartet’i konuk ediyor.

Şangay Operası’nın daimi sanatçısı ünlü bas bariton ile Türkiye’nin önemli yaylı dörtlüsü Borusan Quartet, orijinali piyano ve vokal için yazılmış olan, Franz Schubert’in bestelediği Die Winterreise eserinin Türkiye prömiyerini 6 Mart Çarşamba akşamı 20.30’da İş Sanat Konser Salonu’nda yapacak.

Henüz 23 yaşında BBC Cardiff Yarışması'nda 'Dünyanın En İyi Şarkıcısı' seçilen Çin doğumlu bas-bariton, 2008'de kazandığı Borletti - Buitoni Trust Ödülü ve kazanarak başarısını pekiştirdi.

Şangay Konservatuvarı'ndaki çalışmalarının ardından, Julliard’tan mezun olan müzisyen, sırasıyla Salzburg Young Artist Project ve Metropolitan Opera Lindemann Young’a katıldı. Önemli bir lied yorumcusu olan Shenyang, 2015 yılında Schubert’in Winterreise’sini Şangay’daki Symphony Hall’de olağanüstü bir performansla ortaya koyarak beğeni topladı.

Köklerinden aldığı müzikal mirası eşsiz bir zenginlikle Batı müziğine aktaran sanatçı, Bach ve Mozart'tan, Rachmaninov ve Mahler'e geniş repertuvarıyla biliniyor. Dünya çapında birçok seçkin salonda, saygın toplulukla aynı sahneyi paylaşan sanatçıya, 6 Mart akşamı Esen Kıvrak, Özgür Baskın, Efdal Altun ve Çağ Erçağ'dan oluşan Türkiye'nin ödüllü yaylı dörtlüsü Borusan Quartet eşlik edecek.

İŞ SANAT'TA MART AYI

6 Mart Çarşamba, 20.30

Shenyang bas bariton
Borusan Quartet

Esen Kıvrak keman

Özgür Baskın keman

Efdal Altun viyola

Çağ Erçağ viyolonsel

11 Mart Pazartesi

Gün Olur, Alır Başımı Giderim

Orhan Veli Kanık Şiir Dinletisi

15 Mart Cuma, 20.30

Mavi Sürgün

Sabri Tuluğ Tırpan beste, piyano
Feryal Öney vokal

Yetkin Dikinciler anlatan

17 Mart Pazar, 15.00

Evvel Zaman Dışından Masallar

Kırmızı Başlıklı Kız Uzayda
Yazan: Gonca Vuslateri

Yönetmen: Serdar Biliş
Anlatan: Mert Fırat

19 Mart Salı

Sevdiğimiz Şarkılar
Candan Erçetin

25 Mart Pazartesi, 20.30

Millî Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar

Beril Eren piyano

Fikret Diril viyola

5 Mart – 20 Nisan

Gürol Sözen “60. Yıl… Ve Onlar” Sergisi

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