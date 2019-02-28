Shenyang ve Borusan Quartet İş Sanat'ta

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İş Sanat Konser Salonu, opera sahnesinin özel sesi Shenyang ve Borusan Quartet’i konuk ediyor.
Şangay Operası’nın daimi sanatçısı ünlü bas bariton ile Türkiye’nin önemli yaylı dörtlüsü Borusan Quartet, orijinali piyano ve vokal için yazılmış olan, Franz Schubert’in bestelediği Die Winterreise eserinin Türkiye prömiyerini 6 Mart Çarşamba akşamı 20.30’da İş Sanat Konser Salonu’nda yapacak.
Henüz 23 yaşında BBC Cardiff Yarışması'nda 'Dünyanın En İyi Şarkıcısı' seçilen Çin doğumlu bas-bariton, 2008'de kazandığı Borletti - Buitoni Trust Ödülü ve kazanarak başarısını pekiştirdi.
Şangay Konservatuvarı'ndaki çalışmalarının ardından, Julliard’tan mezun olan müzisyen, sırasıyla Salzburg Young Artist Project ve Metropolitan Opera Lindemann Young’a katıldı. Önemli bir lied yorumcusu olan Shenyang, 2015 yılında Schubert’in Winterreise’sini Şangay’daki Symphony Hall’de olağanüstü bir performansla ortaya koyarak beğeni topladı.
Köklerinden aldığı müzikal mirası eşsiz bir zenginlikle Batı müziğine aktaran sanatçı, Bach ve Mozart'tan, Rachmaninov ve Mahler'e geniş repertuvarıyla biliniyor. Dünya çapında birçok seçkin salonda, saygın toplulukla aynı sahneyi paylaşan sanatçıya, 6 Mart akşamı Esen Kıvrak, Özgür Baskın, Efdal Altun ve Çağ Erçağ'dan oluşan Türkiye'nin ödüllü yaylı dörtlüsü Borusan Quartet eşlik edecek.
İŞ SANAT'TA MART AYI
6 Mart Çarşamba, 20.30
Shenyang bas bariton
Borusan Quartet
Esen Kıvrak keman
Özgür Baskın keman
Efdal Altun viyola
Çağ Erçağ viyolonsel
11 Mart Pazartesi
Gün Olur, Alır Başımı Giderim
Orhan Veli Kanık Şiir Dinletisi
15 Mart Cuma, 20.30
Mavi Sürgün
Sabri Tuluğ Tırpan beste, piyano
Feryal Öney vokal
Yetkin Dikinciler anlatan
17 Mart Pazar, 15.00
Evvel Zaman Dışından Masallar
Kırmızı Başlıklı Kız Uzayda
Yazan: Gonca Vuslateri
Yönetmen: Serdar Biliş
Anlatan: Mert Fırat
19 Mart Salı
Sevdiğimiz Şarkılar
Candan Erçetin
25 Mart Pazartesi, 20.30
Millî Reasürans’ta Parlayan Yıldızlar
Beril Eren piyano
Fikret Diril viyola
5 Mart – 20 Nisan
Gürol Sözen “60. Yıl… Ve Onlar” Sergisi
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