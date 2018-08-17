Shenzhen Phoenix - Changchun YaTai karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shenzhen Phoenix, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Changchun YaTai takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:35. Maç öncesi Shenzhen Phoenix 22 puanla 10. sırada, Changchun YaTai 24 puanla 8. sırada bulunuyor. Shenzhen Phoenix son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Changchun YaTai, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 269. İddaa'da Shenzhen Phoenix kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Changchun YaTai kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Shenzhen Phoenix son haftadaki Chongqing Lifan müsabasında 0-2 kazandı.

Changchun YaTai ise Beijing Guoan karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Shenzhen Phoenix, 18 gol attı ve 20 gol yedi.

Changchun YaTai, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Changchun YaTai 12 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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