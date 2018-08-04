Shenzhen Phoenix - Guangzhou karşılaşma önü

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shenzhen Phoenix, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Guangzhou takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. Shenzhen Phoenix 22 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Guangzhou 27 puanda ve 4. sırada. Shenzhen Phoenix son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Guangzhou, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 469 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shenzhen Phoenix kazanırsa 4.70, beraberlik çıkarsa 4.30, Guangzhou sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Shenzhen Phoenix son haftadaki Chongqing Lifan müsabasında 0-2 kazandı.

Guangzhou, Tianjin Songjiang karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Shenzhen Phoenix, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 16 gol yedi.

Guangzhou, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Guangzhou, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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