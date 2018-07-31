Shenzhen Phoenix - Shaanxi Chanba maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig heyecanı devam ediyor. Shenzhen Phoenix, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Shaanxi Chanba takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:35. Maç öncesi Shenzhen Phoenix 19 puanla 8. sırada, Shaanxi Chanba 19 puanla 9. sırada bulunuyor. Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Shaanxi Chanba, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 444. İddaa'da Shenzhen Phoenix kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Shaanxi Chanba kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Shenzhen Phoenix son haftadaki Nanchang Bayi müsabasında 1-3 yenildi.

Shaanxi Chanba, Shanghai East Asia karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Shenzhen Phoenix, 12 gol attı ve 15 gol yedi.

Shaanxi Chanba ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shaanxi Chanba, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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