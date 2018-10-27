Shenzhen Phoenix - Tianjin Songjiang maçı istatistikleri

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Shenzhen Phoenix ile Tianjin Songjiang, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. Shenzhen Phoenix 29 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Tianjin Songjiang 28 puanda ve 14. sırada. Shenzhen Phoenix son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tianjin Songjiang, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 263. İddaa'da Shenzhen Phoenix kazanır 2.80, berabere biter 3.20, Tianjin Songjiang kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Shenzhen Phoenix son hafta oynanan Chongqing Lifan maçında 0-2 kazandı.

Tianjin Songjiang ise Guangzhou karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Shenzhen Phoenix, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 26 gol yedi.

Tianjin Songjiang, dış sahada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tianjin Songjiang 19 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.

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