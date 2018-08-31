Shenzhen Phoenix - Tianjin Teda maçı heyecanı

Shenzhen Phoenix ve Tianjin Teda, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:35. Maç öncesi Shenzhen Phoenix 25 puanla 10. sırada, Tianjin Teda 26 puanla 8. sırada bulunuyor. Shenzhen Phoenix son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Tianjin Teda, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 333. İddaa'da Shenzhen Phoenix kazanır 1.80, berabere biter 3.30, Tianjin Teda kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Shenzhen Phoenix son haftadaki Chongqing Lifan müsabasında 0-2 kazandı.

Tianjin Teda ise Henan Jianye karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Shenzhen Phoenix, 23 gol attı ve 22 gol yedi.

Tianjin Teda, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Tianjin Teda, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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