Shenzhen Ruby - Hubei Zhongbo sahaya çıkıyor

Shenzhen Ruby ve Hubei Zhongbo, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. 31 puanlı Shenzhen Ruby 4. sırada bulunuyor, Hubei Zhongbo 39 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Shenzhen Ruby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hubei Zhongbo, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 506 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shenzhen Ruby kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Hubei Zhongbo sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shenzhen Ruby son haftadaki Nanchang Bayi müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Hubei Zhongbo ise Lijiang Jiayunhao maçında 1-0 kazandı.

Shenzhen Ruby, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 13 gol yedi.

Hubei Zhongbo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Hubei Zhongbo, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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