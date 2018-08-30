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SHGM ve THY arasında işbirliği protokolü imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı

30.08.2018 - 10:16 | Güncelleme: AA

SHGM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Genel Müdürlüğün, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle hayata geçirilen projesi kapsamında Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin THY'nin eğitim faaliyetlerinde kullanılabilmesi için SHGM ile THY arasında protokol imzalandı. Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Bahri Kesici ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin imzaladığı işbirliği protokolü ile THY'nin havacılık alanında vereceği eğitimlerin Akademi bünyesinde yapılmasına imkan sağlandı. Protokolle belirlenen sınıf ve ofisler iki yıl süreyle THY'nin kullanımına tahsis edildi.

Kesici, törende yaptığı konuşmada, Akademi'nin Türk sivil havacılığının hizmetinde olduğunu ifade ederek, THY ile yapılan protokolle de bu konuda önemli bir adımın atıldığını kaydetti.

Ekşi de özellikle İstanbul Yeni Havalimanı'nda havacılık personelinin eğitimi açısından merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirtti.

SHGM'nin havacılık eğitimlerinin yanı sıra yurt dışından gelen heyetlere eğitimlerin de düzenlendiği Akademi, sınav merkezi olarak da kullanılmaya devam ediyor.

Türkiye'deki sivil havacılık eğitimleri için önemli bir merkez haline gelmesi planlanan Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin, ilerleyen süreçte bölgesel ve küresel ölçekte eğitimlere de ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

 

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