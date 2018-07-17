Shimizu - Cerezo Osaka rakamlar

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Shimizu, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Cerezo Osaka takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Shimizu 18 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Cerezo Osaka 26 puanda ve 4. sırada. Shimizu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Cerezo Osaka, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 477. İddaa'da Shimizu kazanır 3.40, berabere biter 3.00, Cerezo Osaka kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Shimizu son hafta oynanan Kobe maçında 1-3 kazandı.

Cerezo Osaka ise Albirex Niigata maçında 1-0 yenildi.

Shimizu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Shimizu, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

Cerezo Osaka ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cerezo Osaka, 6 gol atarken 6 gol yedi.