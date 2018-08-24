Shimizu - Consadole Sapporo maçı öncesi rakamlar

Shimizu ve Consadole Sapporo, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Shimizu 28 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Consadole Sapporo 35 puanda ve 6. sırada. Shimizu son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Consadole Sapporo, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 254 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shimizu kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Consadole Sapporo sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Shimizu son haftadaki Consadole Sapporo müsabasında 0-3 kazandı.

Consadole Sapporo ise Shimizu maçında 0-3 yenildi.

Shimizu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Shimizu, kendi sahasında 15 gol attı, 12 gol yedi.

Consadole Sapporo, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Consadole Sapporo, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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