Shimizu - Kawasaki düellosu

Japonya J1 Lig maçında Shimizu ile Kawasaki, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. 27 puanlı Shimizu 10. sırada bulunuyor, Kawasaki 36 puana sahip ve 3. sırada. Shimizu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kawasaki, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 280. İddaa'da Shimizu kazanır 3.40, berabere biter 3.30, Kawasaki kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Shimizu önceki hafta Kobe mücadelesinde 1-3 kazandı.

Kawasaki, Omiya karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Shimizu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Shimizu, kendi sahasında 11 gol attı, 7 gol yedi.

Kawasaki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Kawasaki, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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