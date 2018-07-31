Shimizu - Sagan Tosu maç önü

Shimizu ve Sagan Tosu, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Shimizu 24 puanla 10. sırada, Sagan Tosu 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Shimizu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sagan Tosu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 436 kodlu maçı oynayanlar; Shimizu galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Sagan Tosu galibiyet oranı 2.60. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Shimizu önceki hafta Kobe mücadelesinde 1-3 kazandı.

Sagan Tosu ise Consadole Sapporo karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Shimizu, 10 gol attı ve 7 gol yedi.

Sagan Tosu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sagan Tosu, 6 gol atarken 11 gol yedi.

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