Shimizu - Urawa düellosu

Japonya J1 Lig maçında Shimizu ile Urawa, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 12:00. Maç öncesi Shimizu 27 puanla 11. sırada, Urawa 31 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shimizu, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Urawa son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 485 kodlu maçı oynayanlar; Shimizu galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.10, Urawa galibiyet oranı 1.75. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Shimizu önceki hafta Kobe mücadelesinde 1-3 kazandı.

Urawa, Yokohama FM karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Shimizu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Shimizu, kendi sahasında 12 gol attı, 9 gol yedi.

Urawa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Urawa, 13 gol atarken 11 gol yedi.

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