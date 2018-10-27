Shinnik - Petrotrest sahaya çıkıyor

Shinnik ve Petrotrest, 28 Ekim 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Shinnik 24 puanla 10. sırada, Petrotrest 27 puanla 7. sırada bulunuyor. Shinnik son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Petrotrest, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 428 kodlu maçı oynayanlar; Shinnik galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Petrotrest galibiyet oranı 2.20.

Shinnik son haftadaki Shakhter-Volga-Olimpiets müsabasında 1-2 yenildi.

Petrotrest, Luch Vladivostok karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Shinnik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Shinnik, kendi sahasında 10 gol attı, 7 gol yedi.

Petrotrest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Petrotrest, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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