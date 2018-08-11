Shinnik - Rotor Volgograd maçı istatistikleri

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Shinnik, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Rotor Volgograd takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 7 puanlı Shinnik 12. sırada bulunuyor, Rotor Volgograd 5 puana sahip ve 15. sırada. Ev sahibi Shinnik, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Rotor Volgograd, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 638. İddaa'da Shinnik kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Rotor Volgograd kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Shinnik önceki hafta Shakhter-Volga-Olimpiets mücadelesinde 1-2 yenildi.

Rotor Volgograd, Sibir Novosibirsk karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Shinnik, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Rotor Volgograd, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rotor Volgograd 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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