Shonan Bellmare - Cerezo Osaka düellosu

Shonan Bellmare ve Cerezo Osaka, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü Japonya Lig Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Shonan Bellmare, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Cerezo Osaka, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 454 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shonan Bellmare kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Cerezo Osaka sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Shonan Bellmare önceki hafta Cerezo Osaka mücadelesinde 0-3 yenildi.

Cerezo Osaka ise Shonan Bellmare maçında 0-3 kazandı.

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