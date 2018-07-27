Shonan Bellmare - Kawasaki düellosu

Japonya J1 Lig maçında Shonan Bellmare ile Kawasaki, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Shonan Bellmare 22 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Kawasaki 33 puanda ve 3. sırada. Shonan Bellmare, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Kawasaki, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 274 kodlu maçı oynayanlar; Shonan Bellmare galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.60, Kawasaki galibiyet oranı 1.50. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Shonan Bellmare son hafta oynanan Nagoya maçında 1-3 kazandı.

Kawasaki ise Gamba Osaka karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Shonan Bellmare, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 10 gol yedi.

Kawasaki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kawasaki, 13 gol atarken 4 gol yedi.

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