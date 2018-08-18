Shonan Bellmare - Kobe maçı ne zaman?

Shonan Bellmare ve Kobe, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 26 puanlı Shonan Bellmare 12. sırada bulunuyor, Kobe 33 puana sahip ve 4. sırada. Shonan Bellmare son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kobe, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 497 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shonan Bellmare kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Kobe sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Shonan Bellmare son haftadaki V-Varen Nagasaki müsabasında 2-0 kazandı.

Kobe ise Sagan Tosu maçında 1-1 berabere kaldı.

Shonan Bellmare, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Shonan Bellmare, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

Kobe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Kobe, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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