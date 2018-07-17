Shonan Bellmare - Sagan Tosu maçı ne zaman?

Shonan Bellmare ve Sagan Tosu, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 18 puanlı Shonan Bellmare 12. sırada bulunuyor, Sagan Tosu 13 puana sahip ve 17. sırada. Shonan Bellmare son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sagan Tosu, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 478. İddaa'da Shonan Bellmare kazanır 2.30, berabere biter 2.70, Sagan Tosu kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Shonan Bellmare son haftadaki V-Varen Nagasaki müsabasında 2-1 yenildi.

Sagan Tosu ise Kobe karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Shonan Bellmare, 8 gol attı ve 9 gol yedi.

Sagan Tosu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sagan Tosu, 5 gol atarken 10 gol yedi.