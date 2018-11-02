Shonan Bellmare - Shimizu maç önü

Japonya J1 Lig maçında Shonan Bellmare ile Shimizu, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Shonan Bellmare 36 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Shimizu 43 puanda ve 8. sırada. Shonan Bellmare, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Shimizu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 197. İddaa'da Shonan Bellmare kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Shimizu kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Shonan Bellmare son haftadaki Matsumoto Yamaga FC müsabasında 2-3 kazandı.

Shimizu ise FC Tokyo karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Shonan Bellmare, 12 gol attı ve 16 gol yedi.

Shimizu, dış sahada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shimizu 23 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.

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