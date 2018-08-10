Shonan Bellmare - Yokohama FM maç önü

Japonya J1 Lig maçında Shonan Bellmare ile Yokohama FM, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 26 puanlı Shonan Bellmare 11. sırada bulunuyor, Yokohama FM 20 puana sahip ve 15. sırada. Shonan Bellmare, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Yokohama FM, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 293. İddaa'da Shonan Bellmare kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Yokohama FM kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Shonan Bellmare son hafta oynanan Nagoya maçında 1-3 kazandı.

Yokohama FM ise Urawa karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Shonan Bellmare, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Shonan Bellmare, kendi sahasında 9 gol attı, 10 gol yedi.

Yokohama FM ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Yokohama FM, 16 gol atarken 18 gol yedi.

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