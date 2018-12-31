Yılbaşında Show TV'de hangi programlar var? Yılbaşına sayılı saatler kala evlerinde yılbaşı eğlencesi yapacak vatandaşlar televizyon programları araştırıyor. Birbirinden eğlenceli yarışmalar, konserler, diziler ve filmlerin olacağı yılbaşı gecesinde Show TV yayın akışında neler var? İşte, 31 Aralık Show TV yayın akışı...

31 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

10:30 Kayıf Efsane

12:45 Yılbaşı Sürprizi

15:00 Zahide Yetiş'le

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çocuktan Al Haberi Yılbaşı Özel

21:45 Güldür Güldür Show

01:00 Klip Show 2019

02:00 2018 Amerikan Müzik Ödülleri

04:00 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

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