Show TV'de eğlence dolu bir bayrama hazır olun!

İkinci günde de Güldür Güldür Show ile komedi hız kesmiyor, neşemiz tam gaz devam ediyor. Ardından sevilen sanatçı Kazım Koyuncu'nun unutulmaz hikayesinin anlatıldığı Yağmur: Kıyamet Çiçeği ekrana geliyor.

Üçüncü gün tüm efsanelerin bir arada olduğu Salak Milyoner ile gülmeye hazır olun; dört kardeşe yine çok güleceksiniz. Ardından kahkaha bitmiyor, Neşeli Günler evlerinize neşe getiriyor.

Bayram bitti diye üzülme, evde kaldım diye dert etme! Bayramın son günü iki gözümüzün solmayan çiçeklerinin yer aldığı Çöpçüler Kralı ile keyifli bir akşam sizleri bekliyor. Hemen arkasından dostluklarına hayran kalacağınız İbo ile Güllüşah geliyor.

Bayram coşkusunu her zamanki gibi Show TV'de yaşayın!

SHOW TV'DE EĞLENCE DOLU BİR BAYRAM