

'Lezzet Akademisi'nde şefler bugüne kadar karnıyarık, domatesli pilav, pastırmalı kuru fasulye, bulgur pilavı, hünkar beğendi ve yaprak sarma yapıldı.

Yarışmayı izleyenler arasında da 'kuru fasulye pastırmalı olur mu olmaz mı?, 'domatesli pirinç pilavı olmaz, bulgur pilavı domatesli olur' ve 'yaprak sarma etli yapılır mı yapılmaz mı?' gibi bir çok yemek konusunda tartışma başladı.

Aylin Yazıcıoğlu, İsmet Saz ve Danilo Zanna'dan oluşan ve meslek erbabı yemek ustalarının jüri olduğu 'Lezzet Akademisi'nin moderatörü Sedef İybar.

Her Pazar saat 16.15'de SHOW TV'de ekrana gelen yarışmada yarışmacıların mutfak koçluğunu da Berfin Erdoğan yapıyor.