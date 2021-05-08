SHOW TV'den Anneler Günü'ne özel tanıtım 0:00 / 0:00

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Tüm zorluklara rağmen evladını bir an olsun bırakmayan Efsun ile kızı Masal'ın, çiçeği burnunda anne Yıldız ile oğlu Güney'in, kızı için her şeyi göze alan Cemre ile Güneş'in yüzlerde tebessüm bırakan anları izleyiciyle buluşurken, Sultan Koçovalı ile Yamaç'ın duygu dolu kucaklaşması yüreklere dokunuyor. Damla ile kızı Asiye'nin, Seher ile Ozan'ın, Ayşe ile Akın'ın ve Naime'nin şefkatli halleri de izleyenleri derinden etkiliyor.

Anne, huzur dolu bir kucaktır, umut yüklü bir şarkıdır. Bitmez tükenmez şefkat, başını yasladığın omuzdur. Sıkı sıkıya sarıldığın hayattır... Anneler Günümüz kutlu olsun!

İşte Anneler Günü Tanıtımı;