SHOW TV'den Anneler Günü'ne özel tanıtım

Tüm zorluklara rağmen evladını bir an olsun bırakmayan Efsun ile kızı Masal'ın, çiçeği burnunda anne Yıldız ile oğlu Güney'in, kızı için her şeyi göze alan Cemre ile Güneş'in yüzlerde tebessüm bırakan anları izleyiciyle buluşurken, Sultan Koçovalı ile Yamaç'ın duygu dolu kucaklaşması yüreklere dokunuyor. Damla ile kızı Asiye'nin, Seher ile Ozan'ın, Ayşe ile Akın'ın ve Naime'nin şefkatli halleri de izleyenleri derinden etkiliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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