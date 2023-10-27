Show TV'den Cumhuriyetimizin 100. yılına özel anlamlı tanıtım Show TV Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyenlerin göğsünü kabartacak çok özel bir tanıtım filmine imza attı. Görkemli tanıtımda Show TV'nin sevilen ekran yüzleri ve yıldız oyuncuları bir araya gelerek Cumhuriyetimizin 100. Yıl coşkusuna ortak oldu. Ünlü sanatçıların hep bir ağızdan Cumhuriyetin kuruluş hikayesini anlattığı o anlar izleyenlerin yüreklerine dokunurken, "Bugün, yarın ve hatta yüzyıllar sonra…" denilerek Cumhuriyetin sonsuza dek yaşayacağına vurgu yapıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük zorluklarla inşa ettikleri Cumhuriyetin 100. yılının yarattığı tüm yoğun hisleri ve coşkuyu içinde barındıran tanıtım filmi büyük alkış topladı.

YILDIZ İSİMLER CUMHURİYETİN 100. YILI İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Cumhuriyetimizin 100. yılı tanıtım filmi çekimlerinde Aile dizisinin oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya ve Nur Sürer; Kızılcık Şerbeti dizisinden Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Show Ana Haber’in başarılı spikeri Pınar Erbaş ve Show Hafta Sonu Ana Haber’in sunucusu Meltem Acet, umudunu kaybedenlere “vazgeçme” diyen başarılı gazeteci Didem Arslan Yılmaz, Bu Sabah’ın sevilen sunucuları Ebru Akel ve Murat Güloğlu, Cumartesi-Pazar Sürprizi sunucusu Sezgi Sena Akay, Türk televizyonlarının neşe kaynağı Ali Sunal ve Güldür Güldür Show ekibi, Gelin Evi programını sunucusu Aslı Hünel yer aldı.

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Show TV’nin yeni sezonda ekrana gelecek iddialı dizilerinin oyuncuları da tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. İlker Kaleli ve Öykü Karayel, Deniz Baysal ve Devrim Özkan’ın Cumhuriyetimiz için anlam dolu sözler söylediği tanıtım filmi izleyicilerin kalbini fethetti. Ayrıca sevilen oyuncular ilk kez Show TV’de izleyici karşısına çıkarak bu anlamlı günde sürpriz yaptı.

İşte Show TV’nin 29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 100. Yılı için yayınladığı o anlamlı mesaj;

28 Ekim 1923…

“Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz…”

Bitmiş, tükenmiş gibi görünen fakat umudunu asla kaybetmeyen bir ulus ayağa kalkıyor,

Bu vatanın evlatları, bu vatanın kaderini yeniden yazıyordu…

Zafer sevinci dört bir yanda yankılanırken,

İmkânsızı başaranlar, yurdun her köşesinde minnet ve şükranla karşılanıyordu…

Onlar; biliyordu,

Bir destan yazdıklarını…

Bu toprakların yüzyıllarca dimdik ayakta kalacağını

“Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var” dediler…

Asla “Durmayacağız”,

Asla “Yılmayacağız”,

Asla “Yorulmayacağız” dediler...

Biliyorlardı mavi gözlü kurtarıcının da kalbinin bu vatan için çarptığını…

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Atatürk’ün izinde zaferlere koşmaya ant içtiler…

Karanlığın üzerine fikirleriyle yürüdüler,

Vatanı devrimleriyle aydınlattılar,

Bir an bile şüphe etmediler,

Yılmadılar

Korkmadılar,

İnandılar,

O’nun yolundan ayrılmadılar…

Bu vatanın kahraman evlatları “Cumhuriyet” dedi…

Cumhuriyet ruhuna sahip çıkanların,

Kahramanları kalplerinde taşıyanların,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına her daim minnet duyanların, Unutulmayanların ve unutmayanların

Cumhuriyetimizin yani hepimizin 100’üncü yıl hikâyesi bu!

Cesur ve güçlü bir liderin önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı.

Bugün, yarın ve hatta yüzyıllar sonra…

Cumhuriyetimizin izinde, O’nun sönmeyen ışığında…

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun!

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Yaşasın Cumhuriyet !

İşte 100. Yıl Özel Tanıtım Filmi;