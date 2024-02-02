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        Haberler Televizyon Show TV'den "Güldür Güldür" açıklaması

        Show TV'den "Güldür Güldür" açıklaması

        Show TV, eğlence programı Güldür Güldür'ün sosyal medyada eleştirilere konu olan skecinin yayınlanmaya uygun görülmediğini, bu nedenle programın yapımcısı ile varılan mutabakat neticesinde söz konusu skecin Show TV ekranlarında yayınlanmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 23:31 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:37
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        Show TV'den "Güldür Güldür" açıklaması
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        Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür'ün bir skeci sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Ancak Show TV'den yapılan açıklamada söz konusu skecin Show TV ekranlarında yayınlanmaya uygun görülmediği belirtildi.

        Açıklamada şöyle denildi:

        "Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır.

        Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

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