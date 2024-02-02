Show TV'den "Güldür Güldür" açıklaması

Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür'ün bir skeci sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Ancak Show TV'den yapılan açıklamada söz konusu skecin Show TV ekranlarında yayınlanmaya uygun görülmediği belirtildi.

Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır.

Durumu kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/rwhOQjboHG — Show TV (@ShowTV) February 2, 2024

Açıklamada şöyle denildi:

"Sosyal medyada eleştiri konusu yapılan Güldür Güldür skecinde yer alan ifadeler, kanal yönetimimizin yayın ön izlemesi neticesinde, program yapımcısı ile de mutabık kalınarak yayınlanmaya uygun görülmediğinden Show TV ekranlarında yayınlanmamıştır.

Durumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."