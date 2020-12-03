SHOW TV dijital mecralarda rakiplerini geride bıraktı!

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Web sitelerinin internet performanslarını ölçümleyen Gemius’un Kasım 2020 raporuna göre, televizyon kanallarının internet siteleri arasında www.showtv.com.tr “ziyaret, sayfa gösterimi, sitede geçirilen süre, video görüntüleme sayısı, video izleme süresi'' kategorilerinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Ekim ayında da en uzun süre video izlenen internet sitesi olan Show TV, dijital mecradaki başarısını taçlandırdı.

SHOW TV SOSYAL MEDYAYA DA DAMGASINI VURDU!

Fark yaratan projeleriyle uzun süre TT listesinde kalan, paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Show TV Kasım ayında sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Show TV kanalların sosyal medya performanslarını ölçümleyen Somera’nın Kasım ayı verilerine göre Twitter, Instagram ve Facebook’ta rakipleri arasında en çok etkileşim alan kanal oldu.

İzleyicilerimize teşekkürler!