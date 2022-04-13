Show TV'nin deneyimli kameramanından acı haber! 0:00 / 0:00

Uzun yıllar boyunca Show TV’de kameraman ve kameraman servisi şefi olarak görev yapan Ediz Alıç, 50 yaşında hayatını kaybetti.

Okulların tatil edilmesiyle birlikte yazlık evinin bulunduğu Muğla Köyceğiz’e giden Ediz Alıç, yemek masasında kalp krizi geçirdi. Ambulansla apar topar hastaneye kaldırılan Alıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2013'te Show TV’den ayrılan 50 yaşındaki Ediz Alıç, bir erkek çocuk babasıydı.

Ediz Alıç, 2015-2016 yılları arasında MMC Müzik’te Genel Yayın Yönetmenliği yapıp, 2016’da da Habertürk TV’de Nesi Meşhur Programı’nda yer almıştı.

Alıç, 2017 yılından günümüze kadar ise Sarp İletişim Medya’da kurucu ortak ve yapımcı-yönetmen olarak bulundu.