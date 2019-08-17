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HaberlerTelevizyon

Show TV'nin yeni dizisi Aşk Ağlatır'dan etkileyici tanıtım

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Aşk Ağlatır’ın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Yapımını MF Yapım’ın, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun “Love That Makes You Cry” dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Aşk Ağlatır

Show TV’nin yeni dizisi Aşk Ağlatır’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran Aşk Ağlatır Eylül’de Show TV’de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

“AŞK HER ZAMAN MUTLULUK GETİRMEZ!”

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır’ın yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Yusuf (Deniz Can Aktaş) ve Ada’nın (Hafsanur Sancaktutan) duygu yüklü sahnelerinin izleyenleri derinden etkilediği tanıtımda “Aşk her zaman mutluluk getirmez kızım, bazen üzüleceksin.

Ama sakın acı çekmekten korkma, acı yaşadığımızın belirtisidir!” sözleri dikkat çekiyor. Ada ve Yusuf’un imkansız aşkları, dizinin merak uyandıran hikayesinden ipuçları verirken, gerilim dolu anlar heyecanı yükseltiyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran Aşk Ağlatır Eylül’de Show TV’de izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

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