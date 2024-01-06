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        Haberler Televizyon Show TV'nin yeni dizisi 'Bahar' sete çıktı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Bahar' sete çıktı

        SHOW TV yakında yepyeni bir diziyle izleyicisiyle buluşacak. Güçlü kadrosuyla, merak unsuru yüksek bir hikâye sunmaya hazırlanan 'Bahar' adlı dizi geçtiğimiz gün sete çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 10:32 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:32
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        'Bahar' sete çıktı
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        Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı 'Bahar' adlı yeni projenin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Füsun Demirel gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

        Yakında SHOW TV’de izleyicilerin karşısına çıkacak 'Bahar'ın hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur ana karakterinin yol göstericiliğinde, seyir zevki hayli yüksek hikâyesi şöyle: Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar', çok yakında SHOW TV’de...

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        #Bahar
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