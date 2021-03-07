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SHOW TV'nin Yıldızları Kadınlar Günü'nü kutladı

SHOW TV'nin fenomen programlarının sunucuları ve dizilerinin oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ebru Akel, Didem Arslan Yılmaz, Esra Bilgiç, Sitare Akbaş, Sacide Taşaner, Mehmet Yılmaz Ak, Toygan Avanoğlu, Halil İbrahim Kurum, Hazal Benli ve Yeşim Gül verdikleri mesajlarla kadınların toplumsal yaşamdaki öneminin altını bir kez daha çizdiler

SHOW TV'nin Yıldızları Kadınlar Günü'nü kutladı

"Ebru Akel'le Kadın İsterse" ile kadının gücünü, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini gözler önüne seren Ebru Akel... "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" ile kadınların sorunlarına ekran aracılığıyla çözüm arayan / üreten Didem Arslan Yılmaz.... 'Ramo'nun oyuncuları Esra Bilgiç, Sitare Akbaş, Sacide Taşaner ve Mehmet Yılmaz Ak... 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın oyuncuları Toygan Avanoğlu ile Halil İbrahim Kurum... 'Arıza'nın oyuncuları Hazal Benli ile Yeşim Gül...

SHOW TV'nin yıldızları, Habertürk aracılığıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken verdikleri mesajlarla kadınların toplumsal yaşamdaki öneminin altını bir kez daha çizdiler.

EBRU AKEL (EBRU AKEL'LE KADIN İSTERSE)
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü her gün kutluyorum, sadece bugün değil. Çünkü hafta içi her gün SHOW TV ekranlarında "Ebru Akel'le Kadın İsterse" diyoruz. Kadına dair, kadını anlatan, kadının gücünü her zaman bir şekilde yüreklendiren ve alkışlayan biriyim ben. Kendim de bir kadın olarak savaşçı biri olduğumu düşünüyorum. Buradan tüm kadınlara sevgilerimi gönderiyorum. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kocaman öpüyorum.

DİDEM ARSLAN YILMAZ (DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME)
Ve yine bir 8 Mart... Dilerim ki geldiğimiz bu zamanda kadın algısı geleneksel yargılarla baskılanmasın. Sadece eş olmakla, annelik rolüyle sınırlanmasın. Dilerim ki kadınlarımız ne yaptığını, ne istediğini bilen, hayallerini gerçekleştirebilecek eğitim, bilgi ve sorumlulukla donanmış, üretken varlıklar olabilsin. Kadınlarımız yaşasın, kadınlarımız öldürülmesin. Yapmış olduğumuz program sırasında hayatına dokunduğumuz Sezay Koçak, Melisay Tosun, Zeynep Boran, Özge Sevinç, Gamze Açar, Gülsüm Aydın, Ceren Duman, Pınar Sarı başta olmak üzere bütün sevgili kadınların yaşadıklarından öğrendik ki yeri geldiğinde iş arkadaşlarımıza, ailemize, eşimize ve çocuklarımıza sınır koymak, haklarımızı korumak, isteklerimizi doğru şekilde ifade edebilmek gerek. Mutlu olmak ve anlamlı bir hayat yaşamak için değişmekten korkmamak gerek. Sonuç olarak mutlu bir kadın; mutlu bir yuva ve mutlu bir yuva da mutlu bir toplum demektir. Yazar Simone de Beauvoir'ın söylediği gibi, "Kadını götürüp mutfağa ya da süslenme odasına kapatıyor, sonra da ufkunun darlığına şaşırıyoruz. Kanatlarını kesiyor, sonra da uçamıyor diye yakınıyoruz." 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

ESRA BİLGİÇ (RAMO)
8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

TOYGAN AVANOĞLU (KUZEY YILDIZI İLK AŞK)
Kimi zaman annemiz, kimi zaman hayat arkadaşımız, kimi zaman evladımız, kızımız. Onlar var oldukça dünya hep güzel kalacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız.

SİTARE AKBAŞ (RAMO)
"Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere çıkmaya layıksın" demiş Atatürk. Bir de demiş ki, "Dünyada gördüğünüz her şey kadının eseridir." Eğer biz eserimizden memnun değilsek, yolumuza çıkan engellerimiz varsa, bu eseri en iyi hale çevirecek, yolumuza çıkan engelleri kaldıracak cüretimiz, cesaretimiz, mertliğimiz olsun. Aşkımız olsun. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

HALİL İBRAHİM KURUM (KUZEY YILDIZI İLK AŞK)
Anne, abla, arkadaş, kardeş, eş... Hangi durumda olurlarsa olsunlar, sevilmek için yaratılmışlar. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

SACİDE TAŞANER (RAMO)
Çalışan, üreten, mücadele veren bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

MEHMET YILMAZ AK (RAMO)
Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Eşitlik ve özgürlük dolu bir yıl olmasını diliyorum.

HAZAL BENLİ (ARIZA)
Tüm kadınlara toplum beklentilerinin ruhlarına vurduğu zincirleri kırdığı, özgür, eşit ve mutlu bir yaşam sürdükleri bir hayat diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

YEŞİM GÜL (ARIZA)
8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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