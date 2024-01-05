SHOW TV’nin iddialı dizisi 'Kara'nın 2'nci bölümünden Zeki Müren'li tanıtım yayınlandı

Perşembe akşamı yayınlanacak 2'nci bölümün ön izlemesinde Zeki Müren eşliğinde 'Kara' ve Zeynep’in romantik anları dikkat çekti. Kadrosu ve hikâyesiyle göz kamaştıran sahne fırtına gibi esti. 'Kara’nın Zeynep’in gözlerine bakarak “Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime” sözleri şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Kara’nın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

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İşte 'Kara’nın 2'nci bölüm ön izleme sahnesi;

Hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen Kara (İlker Kaleli) ile yolu genç adamla sürpriz şekilde kesişen Zeynep’in (Öykü Karayel) sürükleyici hikayesini güçlü kadrosuyla ekrana taşıyan 'Kara', 11 Ocak Perşembe saat 20.00’de SHOW TV'de...