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        Haberler Televizyon Show TV’nin merakla beklenen dizisi Bahar'dan yeni tanıtım yayınlandı!

        Bahar'dan yeni tanıtım yayınlandı!

        Show TV'nin sabırsızlıkla beklenen, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinden yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 23:21 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:21
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        Bahar'dan yeni tanıtım!
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        Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilk tanıtımıyla övgü dolu yorumlar alan dizinin duygu yüklü yeni tanıtımı da büyük ilgi gördü.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunda Ayça Üzüm imzası olan, MF Yapım’ın yeni dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” için geri sayım başladı. Çok yakında Show TV ekranlarında yüreklere dokunacak hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi birbirinden güçlü ve başarılı isimler yer alıyor.

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        Dizi; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar’ın (Demet Evgar) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanıyor. Tanıtımda Bahar karakterinin güçlü ve başarılı kadın tanımına getirdiği eleştiri ön plana çıkarken; ailesi, hayalleri ve hastalığı arasında sıkışan Bahar’ın hikayesi ise merak uyandırdı. Bahar ve ailesinin içinden geçtiği bu zorlu sürecin ipuçlarını veren etkileyici yeni tanıtıma; her şeye rağmen hayata tutunmak isteyen Bahar’ın “Yaşamak istiyorum!” sözleri damga vurdu.

        Usta oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizinin etkileyici hikayesi ise şöyle; Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz’ görünen ailesinin özellikle de eşi Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar’ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur’un rakibi olacak. Bahar’ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

        İşte Bahar’ın 2'nci tanıtımı;

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” adlı dizi çok yakında Show TV’de!

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