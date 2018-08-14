Shrewsbury Town - Burton Albion maçı istatistikleri

İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında Shrewsbury Town ile Burton Albion, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Shrewsbury Town son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Burton Albion, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 464 kodlu maçı oynayanlar; Shrewsbury Town galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Burton Albion galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Shrewsbury Town son hafta oynanan Burton Albion maçında 1-0 kazandı.

Burton Albion ise Leicester City maçında 2-1 kazandı.

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