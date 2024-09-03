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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Shukurov, Arabistan'a transfer oldu - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Shukurov, Arabistan'a transfer oldu

        Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'dan ayrılan Otabek Shukurov, Arabistan Ligi takımlarından Al Fayha ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 09:35 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:35
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        Süper Lig'den Arabistan'a gitti!
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        Konyaspor maçı öncesi Kayserispor'dan ayrılan Otabek Shukurov, Suudi Arabistan takımlarından Al Fayha'ya transfer oldu.

        Arabistan ekibi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından transferi duyurdu. Kulübün paylaşımında "Welcome Otabek Shukurov with us at Alfayha" ifadelerine yer verildi.

        Kayserispor, Shukurov ile yaptığı sözleşme gereği bu transferden 400 bin Avro bonservis bedeli elde etti. Shukurov, 2023-2024 sezonunda 12 lig maçına çıkarken 495 dakika oyunda kalmış, bu sezon ise hiç forma giyme şansı bulamamıştı.

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