Sibel Can'a altın hediyesi
Sibel Can, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sahneye çıktı. Sibel Can'a bir hayranı altın hediye etti
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sibel Can, bayramın üçüncü gününde KKTC'de sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, sahneye göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle çıktı. Gecenin sürprizi Sibel Can'a iş insanı hayranından geldi.
İsmini vermek istemeyen hayran, şarkıcıya altın hediye etti. Jest karşısında şaşkınlık ve mutluluk yaşayan Can, hediye için hayranına teşekkür etti. Sibel Can, altını boynuna takarak hayranının jestine karşılık verdi.