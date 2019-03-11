Sibelcan'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet istendi

Meral Yıldız'ın haberine göre, olay 31 Mayıs 2016 tarihinde Başkale'nin Tınazlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Sibelcan Çobandede, eşi Cahit Çobandede'nin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babaevine döndü ve boşanma davası açtı.

Ancak Cahit Çobandede, kayınpederinin evine gelerek tartıştığı eşi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı. Genç kadın vücuduna aldığı 8 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi, annesi ise hafif yaralandı. Olay yerinden kaçan Çobandede, köylüler tarafından yakalanıp güvenlik güçlerine teslim edildi.

"SİLAHI SAMANLIKTA BULDUM"



"Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklanan Çobandede'nin yargılanmasına Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Sanık Çobandede, savunmasında silahının olmadığını, Sibelcan Çobandede'ye isabet eden kurşunların ise eşinin ailesinin samanlığında bulduğu bir silahtan çıktığını savundu. Çobandede, "2015 yılında resmi nikah yaparak evlendim. Gerçek yaşı 21 olmasına rağmen kimlikte yaşı 18'den küçüktü. Olaydan 4 ay kadar önce ailesi Sibel'i evimden alarak köye götürdü. Kendisiyle görüşmeme izin vermediler. Eşimle barışmak için sürekli uğraşıyordum. Son olarak olay tarihinde köyde bulunan evlerine gitmeye karar verdim. Taksiye bindiğimde üzerimde siyah, küçük bir silah bulunuyordu. Bu silahı nereden aldığımı bilmiyorum. Zaten benim evimde silah yoktur ve ben silah taşımam. Aslında ben taksiye bu silahla binmedim, köye gittiğimde eşimin ailesinin evinin bahçesinde bulunan samanlıktan bu silahı alarak belime taktım. Bu silahın samanlıkta olduğunu daha önce eşimin ailesi ile mangal yaptığımız sırada görmüştüm" dedi.

Kendisini korumak için silahı aldığını öne süren Çobandede, "Evin damadı olduğumdan evin kapısını çalmadım. Doğrudan kapıyı açarak içeri girdim. İlk önce eşim Sibel'i gördüm, kendisiyle sarıldık. Sanırım eve ilk girdiğimde kayınvalidemi gördüm, eşim Sibel ile herhangi bir sarılmamız olmamıştır. Kayınvalidem elime ateş ettikten sonra ben yere düşüp bayıldım. Vurulmuş olmam nedeniyle tam olarak hatırlayamıyorum. Ateş etmişsem bile kime ve ne kadar ateş ettiğimi bilmiyorum. Bayıldıktan sonra silahı elime koymuş olabilirler. Her ne kadar tarafımdan öldürülmekle tehdit edildiğine ilişkin resmi makamlara başvurularda bulunmuşsa da doğru değildir. Ben cezam neyse çekmeye hazırım" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ



Müşteki avukat Müjde Tozbey Erden, sanığın aylarca eşi Sibelcan'a şiddet uyguladığını ifade ederek, yaşanan olaylar karşısında Sibelcan'ın ailesinin büyük bir travma yaşadığını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada mütalaasını veren savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eşini kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 23 Mayıs tarihine erteledi.