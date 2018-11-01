Siber güvenlik şirketi McAfee, 1 Kasım 2018 Perşembe günü Wyndham Grand Levent'te düzenlediği McAfee Güvenlik Zirvesi 2018'de siber güvenliğin geleceğine ışık tuttu.

İş dünyasından BT yöneticilerinin, sektör profesyonellerinin ve basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği zirvenin açılış konuşmasını yapan McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun, “McAfee olarak 30 yıldır kullanıcıların ve kurumların bilgilerini koruyor ve onları ataklardan koruyoruz. Cihazlardan bulut platformlarına kadar kapsamlı bir koruma sağlıyoruz.” dedi ve ekledi: “Dünyada artık 2 binden fazla güvenlik firması var. Bu firmaların her biri farklı bir uzmanlığa odaklanıyor. Geliştirilen çözümlerin birbirine entegre çalışması gerekiyor. Bu nedenle biz açık bir platform üzerinde, proaktif ve istihbarat odaklı bir güvenlik hizmeti sağlıyoruz. İstihbarat odaklı güvenlik sayesinde 45 milyondan fazla sorguya yanıt veriyor, her gün 600 bin yeni tehdidi tespit ediyoruz.”

Noktaları Birleştirmek ana temasıyla siber güvenlikte çözümleri basitleştirmenin neden önemli olduğunu anlatan McAfee MET Bölgesi Direktörü Scott Manson, “Dijitalleşme büyük bir fırsat sunuyor. Bugüne kadar internete bağlı olmayan pek çok cihaz artık bağlı şekilde çalışıyor. Ancak dijitalleşme aynı zamanda siber atakların menziline girmek demek oluyor. McAfee çözüm hiyerarşisini sadeleştirip, güvenlik süreçlerini daha basit hale getiriyor. Entegre bir platform kullanarak, kişileri ve kurumları tehdit eden kompleks saldırılara karşı kapsamlı koruma sağlıyoruz.” dedi.

DXL Açık Entegrasyon Platformu ile inşa edilen yeni nesil güvenlik mimarisini anlatan McAfee EMEA Kurumsal Teknolojiler Direktörü Thomas Maxeiner “Geçmişte kendi güvenlik bileşenlerimizi birbirine bağlamak için çalıştık. Bugün ise en yüksek kaliteli teknolojiyi ve güçlü inovasyonu satıcıdan bağımsız biçimde tüm ekosistemle entegre çalışan bir platform üzerinde konumlandırıyoruz. Bu açık platform, farklı çözümlerden elde edilen istihbaratın tüm sistem genelinde paylaşılmasını sağlıyor. Bu sayede tespit edilen her bir siber atak denemesi, tüm sistemi güncelleyip iyileştiriyor.” diye konuştu.

Yapay zeka ve bulut bilişim gibi güncel teknoloji trendlerinin de konuşulduğu McAfee Güvenlik Zirvesi'nde McAfee EMEA Bulut İş Birimi Pazarlama Direktörü Nigel Hawthorn, buluta geçişte riskleri azaltmanın metotlarını "Bulutu Güvenli Şekilde Kucaklamak" başlıklı sunumuyla detaylandırdı. McAfee EMEA Kurumsal Teknolojiler Direktörü Thomas Maxeiner ise insan ve makinelerin ekip çalışmasında McAfee'nin makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri nasıl kullandığını anlattı.

McAfee Kamu Sektörü Satış Müdürü Serkan Kırmızıgül "Yeni Nesil Güvenlik Operasyon Merkezlerinin Oluşturulması" sunumuyla hızla artan siber tehditler karşısında etkin rol oynayacak SOC'ler hakkında bilgi paylaştı. McAfee Güvenlik Zirvesi, Güvenlik Danışmanı Ümit Akkuş'un McAfee Yeni Nesil Güvenlik Operasyon Merkezi Demosu ile sona erdi.

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